Prodaje se hotelski kompleks u Vegasu: Od cene će vam se zavrteti u glavi (foto)

„Em-Dži-Em resorts internešenel“ saopštio je da prodaje nekretnine i ugostiteljske objekte u Las Vegasu, među kojima je i hotel „Belađo“. Ukupna cena dostiže oko pet milijardi dolara.

MGM to sell Bellagio, Circus Circus resorts for about $5 billion https://t.co/hPpf9dgnJa pic.twitter.com/kXPOakKEVa

— Reuters Top News (@Reuters) October 16, 2019