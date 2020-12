Prodat deo Ajfelovog tornja (foto)

Deo stepeništa Ajfelovog tornja, visine skoro tri metra, prodat je za 274.475 evra, potvrđeno je iz aukcijske kuće „Arkirijal“.

#EIFFELTOWER On Tuesday 1 December, Artcurial awarded a much-awaited piece, emblematic of the French capital: a section of the Eiffel Tower staircase. Measuring nearly 3 metres high, it was sold for €274,475 / $329,370 and joins a European private collection! #artdeco #design pic.twitter.com/JbGVxmHyuT

