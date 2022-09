Pronađena grobnica vampira iz 17. veka, objavljenje fotografije su zaista zastrašujuće

Na groblju u Poljskoj naučnici su pronašli veoma neobičan kostur i to iz 17. veka. Ono što frapira kod ove iskopine jest to što su ljudi u doba kada su zakopali ovaj leš mislili da je reč o vampiru.

The skeleton of a 17th-century female "vampire" has been found in Poland — she was buried with a sickle across her neck and a padlock on her toe to keep her in the grave: https://t.co/JLi9N0Emmw

Kostur koji je iskopao arheolog Darius Polinski sa univerziteta Nikola Kopernik, na sebi je imao svilenu kapu preko koje bio postavljen srp, kako bi se, prema drevnom verovanju, sprečio da se oslobodi iz groba i počne da pije krv živih ljudi.

„Srp nije bio položen ravno, već postavljen preko vrata na takav način da bi pokojniku, u slučaju da poželi da ustane, odsekao ili ozbiljno povredio glavu“, rekao je Polinski, prenosi Business Insider.

Verovanje u vampire seže duboko u Srednji vek, još u 11. veku ljudi po istočnoj Evropi strahovali su od vampira i primenjivali su razne brutalne metode i rituale na ljudima za koje su smatrali da bi mogli da budu vampiri.

„Osim stavljanja srpa, znali su mrtvima da seku glave ili noge, spaljuju ih ili razbijaju kamenom“, rekao je Polinski.

Osim srpa nad vratom, Poljaci su još svojim „vampirima“ stavljali i katanac na nožne prste.

A couple of days ago archeologists working in a 17th C. cemetery in Pien, Poland, unearthed a female skeleton with a sickle across her neck to prevent her rising from the dead.

As you might expect, all newspaper immediately went VAMPIRE! VAMPIRE! pic.twitter.com/ALBVkODTRr

