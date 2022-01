Prvi video na Jutjubu koji je probio granicu od 10 milijardi pregleda, a nije Despacito (video)

Naizgled nedostižnu granicu od 10 milijardi pregleda na Jutjubu premašio je video za jednu pesmu.

Nije to spot za Gangnam Style, niti Shape of You, a ni Uptown Funk, već je u pitanju plesni video za dečiju pesmu Baby Shark Dance sa Jutjub kanala Pinkfong.

Zahvaljujući zaraznom refrenu i plesnim pokretima omiljenim među mališanima, to je daleko najgledaniji klip na Jutjubu, sa čak 2,3 milijarde više pregleda od spota za pesmu Despacito Luisa Fonsija.

Zanimljivo je da na listi deset najgledanijih videa na Jutjubu, čak šest su namenjeni deci, piše City Magazine.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.