Psihološki test koji samo hrabri mogu da reše: Saznajte koje duboke tajne krije vaša podsvest

Ovaj šumski test ima za cilj da nas odvede u zamišljenu šetnju i analizira kako smo u interakciji sa različitim elementima koji su nam predstavljeni. Važno je odgovoriti na sva pitanja pre nego što pogledate kompletnu analizu. U suprotnom, test je besmislen.

Da biste izvršili ovaj test, važno je da imate pri ruci parče papira, olovku i malo slobodnog vremena. Zapišite prvi odgovor koji vam padne na pamet, jer je veoma važno da saznate šta naša podsvest misli. Ako predugo razmišljate, možda će najsvesniji deo našeg uma na kraju reagovati.

1. Odlazak u šetnju šumom: Kakva je staza? Da li je vegetacija uredna i da li staza deluje pravo? Da li šetate sami ili u društvu? Ko je sa vama?

2. Odjednom sretnete životinju: Koja je to životinja? Kako se odnosite prema njemu? U ovom pitanju je važno da dobro opišete svoju interakciju sa životinjom.

3. Idete kroz šumu i odjednom staza prestaje. U daljini se vidi lepa kuća, kuća vaših snova. Kakva je kuća? Opišite njenu veličinu, broj prozora i da li ima rešetke, sigurnost kako izgleda.

4. Vi birate da uđete u svoj dom bez straha. Uđete, a prva soba je dnevna soba. Ova soba ima sto u sredini. Kakav je to sto? Šta je iznad i oko njega?

5. Nastavite da hodate do zadnjih vrata, pre nego što odete, shvatite da je neko ostavio šolju na podu. Od kog materijala je napravljena? Šta radiš sa njom?

6. Izađete iz kuće i vratite se u šumu, odjednom otkrijete da se tamo nalazi voda koja vas sprečava da idete dalje. Kakva je voda? Kako proći kroz to?

7. Stigli ste do kraja puta i više nema šume kroz koju možete da prođete, hoćete li se osvrnuti?

Ne zaboravite da ne čitate tumačenje rezultata pre nego što završite test!

Tumačenje i rezultati

Kada pređemo čitav zamišljeni put i završimo psihoanalitički šumski test, vreme je da protumačimo naše odgovore i otkrijemo šta krije naša podsvest:

Početna šumska staza predstavlja način na koji vidite svet oko sebe, ako drveće formira uređenu stazu to znači da možete videti da vaš život ide u pravom smeru kojim želite da idete i da svoju budućnost zamišljate na pozitivan način. Divlji, zarasli put znači da ne znate tačno kuda idete.

Ako postoji osoba koja vas prati na putu, onda je to neko koga želite da imate uvek uz sebe, on je sada najvažnija osoba u vašem životu. Ako ste, s druge strane, izabrali da idete sami, to znači da ne vidite nikoga ko može da vas prati u ovoj fazi vašeg života.

Životinja koju sretnete je prikaz vaših problema: nije važno šta je životinja u stvari, važno je kako ste je zamislili. Veličina i stepen agresije koju predstavlja su dva najvažnija elementa.

Način na koji komunicirate sa svojim ljubimcem je pokazatelj koliko dobro rešavate svoje probleme. Ako vas je životinja napala, to verovatno znači da osećate da vaši problemi uništavaju vašu mentalnu stabilnost, ako se vaša interakcija zasniva na nežnom kontaktu, to znači da pokušavate da asertivno rešavate sukobe. Konačno, ako ste zanemarili životinju, to znači da pokušavate da izbegnete suočavanje sa životnim preprekama.

Veličina kuće predstavlja ambiciju i veštinu rešavanja problema, ako kuća ima mnogo prozora to odražava visoku ekstrovertnost. S druge strane, ako ima malo prozora i mnogo sigurnosti, to je obično znak nesigurnosti i stidljivosti.

Ako sto nije bio okružen ljudima i na njemu nije bilo hrane ili cveća, to obično znači da ne uživate u životu ili da ste trenutno nesrećni.

Materijal od kojeg je šolja napravljena na podu pokazuje kako vidite odnos sa osobom iz prvog pitanja: ako je šolja od metala ili keramike, to znači da vidite trajnu i stabilnu vezu, ako ste zamislili plastična ili papirna čaša ovo ukazuje na to da opažate malo stabilnosti u vezi. Ono što ste izabrali da uradite sa šoljom je nesvesna reprezentacija onoga što želite da uradite sa odnosom sa osobom u prvom pitanju.

Priroda vodenog tela i njegova veličina (moćna reka ili malo vodeno telo) odražavaju veličinu i intenzitet vaše seksualne želje. Ako odlučite da se pokvasite da biste prešli na drugu stranu, to znači da pridajete veliku važnost seksu u svom životu.

Konačno, ako ste odlučili da se osvrnete na kraj svog puta, to može značiti dve stvari: prvo, pridajete veliku važnost prošlosti, i drugo, nadate se da će sve na šta naiđete na putu i ​​dalje biti vidljivo.

Poznavanje našeg podsvesnog uma može biti iznenađujuće, a ponekad možemo pronaći odgovore koje nismo očekivali. Psihološki testovi ne samo da otkrivaju naše skrivene želje, već nas navode na razmišljanje o stanju naših života i da li treba nešto da menjamo u njima.

