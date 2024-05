Recept za domaći Sprajt sto puta bolji nego kupovni: Zdrav i osvežavajuć, ključan je jedan sastojak

🍾 Nakon čaja od borovih iglica, prelazim na Sprite od borovih iglica. 🍾 Ali, za razliku od ovog kupovnog napitka, prirodno gazirano piće od borovih iglica ne samo da je ukusnije i mnogo više osvežavajuće, već je i 1.463 puta zdravije. ➡️ Borove iglice se već hiljadama godina koriste u kineskoj tradicionalnoj medicini. ➡️ One su neverovatan izvor vitamina C i koriste se lečenje mnogih boljki, uključujući glavobolje, artritis, tendinitis, infekcije urinarnog trakta, infekcije usne duplje, psorijazu, ekcem, bolove u stomaku, sve upalne procese i još mnogo toga. ➡️ Bogate su antioksidansima, a imaju i izraženo antimikrobna i antibakterijska svojstva. ➡️ Pored vitamina C, borove iglice sadrže i obilje vitamina A, K, E i D, što znači da pospešuju imuni sistem, koštano-zglobni sistem, vid… ➡️ Sjajna detoksikaciona svojstva, čiste organizam od toksina i izbacuju višak tečnosti. ➡️ Borove iglice povćavaju nivoe energije, pomažu kod fizičkog i mentalnog umora. ➡️ Povećavaju alkalnost tela, odlične su za mozak, pospešuju proizvodnju kolagena, a pobošljavaju i zdravlje srca, tiroidne žlezde i jetre. Eto, „samo“ toliko. I kada pomešate ove noći zdravo i ukusno, imate dobitnu kombinaciju. 🔅 Sastojci 🔅 ➔ Borove iglice; ➔ Šećer (2 do 3 kašike) ili med (još bolja opcija, meni je bolje ispalo sa medom – 2 do 3 pune kašike); ➔ Voda. 🔅 Priprema 🔅 ✅ Borove iglice prvo dobro operite hladnom ili mlakom vodom, nikako vrućom. Nakon što ih osušite, isecite njihove krajeve, i stavite ih u čiste i, po mogućstvu, sterilisane flajke. Kada napunite flaše, dodajte šećer ili med, a potom napunite flaše vodom (najbolje bi bilo da, zbog fermentacije, voda bude filtrirana, ali može i obična voda). Flaše ostavite negde na toplom mestu, odnosno na sobnoj temperaturi 3 do 5 dana. Nakon tog perioda, dobićete zaista okrepljujuće, zdravo, gazirano i izuzetno ukusno piće koje će vas O-DU-ŠE-VI-TI! Morate da ga probate. Mislim, ne morate vi ništa, ali pitaće vas starost zašto niste pili Sprite od borovih iglica. 🤣 PS: Ako se sećate reklame za Sprite sa početka 2000-ih godina, onda znate što sam spomenuo Peđu Stojakovića. 🙃 #pineneedlesoda #sprite #spritechallenge #lekovitinapitak #urticafit #fyp #foryourpage #boroveiglice domaći sprajt

