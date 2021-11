Rekord je 13 sekundi: Možete li brže da pronađete verenički prsten među satovima?

Mozgalice poput ove pokazale su se, nakon mnogo istraživanja, kao odlične za razvijanje moždanih vijuga, a osim toga služe i kao zabava.

U ovoj mozgalici potrebno je pronaći verenički prsten među raznim satovima, a rekord koji treba da pobedite je 13 sekundi, prenosi Dejli Mejl.

Can YOU find the engagement ring among the watches? pic.twitter.com/WrQfLKlZym

— NY Hypnosis/ Eli (@NYHypnosisInst) April 21, 2021