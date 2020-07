Ruski prankeri – sa Monikom Levinski o „siledžiji“ Trampu i bombardovanju Jugoslavije (video)

Seks skandal iz 1998. godine umalo je okončao predsednički mandat Bila Klintona i definisao je život Monike Levinski koja se decenijama suočava sa mržnjom, zbog čega je njena životna misija borba protiv seksualnog zlostavljanja.

Ruski prankeri Vladimir Kuznjecov (Vovan) i Aleksej Stoljarov (Leksus) našalili su se sa najozloglašenijom pripravnicom Bele kuće svih vremena – Monikom Levinski.

Vovan i Leksus nazvali su Moniku Levinski i predstavili se kao Greta Turnberg i njen otac Svente.

Lažna Greta pohvalila je Moniku Levinski za njene napore u borbi protiv zlostavljanja i požalila se na mnoštvo groznih komentara koje dobija onlajn.

Levinska, koja je bila žrtva napada posle seksualnog skandala sa bivšim američkim predsednikom Bilom Klintonom, savetovala je „Greti“ da ugasi određene ključne reči kako bi uklonila uvredljive tvitove sa svog tajmlajna.

Lažni Svente je onda pomenuo ukrajinskog predsednika Volodimira Zeleneskog, koga su u njegovoj zemlji nazvali „Monika Zelenski“ posle razgovora sa Donaldom Trampom koji je američkog predsednika doveo do pokretanja impičmenta.

Levinska se složila da je to primer zlostavljanja u politici rekavši: „Svakako da me pogađaju takve stvari, ali na to sam se nekako navikla, što je žalosno“.

„Tvitujem o politici i retvitujem puno političkih izjava, ali ne dajem mnogo intervjua i zaista pokušavam da se držim dalje od politike, u određenom smislu“, rekla je Monika Levinski.

Lažna Greta ispričala je Moniki o fiktivnom sastanku sa Donaldom Trampom na marginama samita o klimi Ujedinjenih nacija, u Njujorku, septembra 2019.

„Tramp mi je prišao i šapnuo: ‘Beži odavde ako ne želiš da završiš kao Monika Levinski ti glupa mala devojčice’“, rekao je Gretin „dvojnik“ i izmamio uzdah od Levinske.

Monika je rekla da je to zastrašujuće i pružila podršku Greti: „Pretpostavljam da je to bilo strašno. Ili možda nije. Možda nije bilo strašno ali ja bih bila zastrašena“, dodala je kroz smeh.

Lažni Svente Turneberg je upitao da li bi trebalo da svedoči u američkom Kongresu o tom susretu ali je Levinska kulturno oborila tu ideju i sugerisala da „razmisle o drugim opcijama“ kako bi taj slučaj odjeknuo „moćno i korisno“.

„Svente“ je onda ponovio teoriju da je predsednik Klinton započeo bombardovanje Jugoslavije kako bi odvratio pažnju javnosti od seks-skandala.

„To je mnogo krupnija priča“, rekla je Monika Levinski ponovo vraćajući razgovor na temu zlostavljanja.

Prankeri su rekli ruskim medijima da su razgovor uradili kao svojevrsni rođendanski poklon Moniki Levinski koja je u četvrtak napunila 47 godina.

„Jasno nam je da se potpuno posvetila javnom radu i borbi protiv nasilja“, rekao je Vovan.

Ruski dvojac poznat je po programu „Zvezde spasavaju Zemlju“, seriji telefonskih razgovora sa političarima i slavnim ličnostima. Prethodno su pozvali poljskog predsednika Anžeja Dudu i predstavivši se kao generalni sekretar UN-a Antonio Gutjereš, a kao Greta Turnberg razgovarali su sa Hoakinom Finiksom, Bili Ajliš, Bernijem Sandersom i brojnim drugim slavnim sagovornicima.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.