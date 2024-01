Samo 1% ljudi može da pronađe životinju na slici: Ovo je test za prave genijalce

Optičke iluzije ne samo da su oči „ogledalo duše“, nego i način na koji svaki pojedinac vidi svet oko sebe. Ono kako vidimo stvari otkriva mnogo o nama i našoj ličnosti.

Pred vama je optička iluzija koja je ujedno i test podsvesti, a sve što treba da uradite je da dobro pogledate ilustraciju čoveka koja je pred vama. Na njoj se krije i jedna životinja, a vaš zadatak jeste da je što pre uočite.

Ova posebna slika postala je vrlo popularna na društvenim mrežama jer samo 1% stanovništva može da pronađe sakrivenu životinju na slici u prva dva minuta.

Naizgled, čini se da je na slici starac sa škotskim šeširom. Ima tužno lice.

Ali je li to sve? Ne.

Odvojite vreme.

Osećate li da se gubite u ovoj iluziji i ne polazi vam za rukom da je rešite?

Evo nekoliko stvari koje bi mogle da vam pomognu.

Pogledajte nos. Ko na ovoj planeti uopšte ima takav nos?

Pogledajte levo uho starca. Uši ne izgledaju tako!

Pogledajte starčeve oči, vrlo, vrlo pažljivo. Mogu li oči biti simetrične?

Isto tako, pokušajte da pogledate čudnu simetriju u njegovoj kosi.

Nastavite.

Ako i dalje ne vidite, postoji nešto apsolutno elementarno što morate da uradite kako biste pronašli životinjicu.

Jednostavno je, okrenite sliku naopačke i ta-da!

To je slatko malo štene koje žvaće kost i sedi na tepihu s prugama.

