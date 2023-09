Samo će oni sa visokim IQ moći da pronađu broj 78 za 15 sekundi

Svrha ovog testa je da proverite vaše veštine posmatranja. Na slici pred vama potrebno je da u roku od 15 sekundi locirajte uljeza. Dobro je znati da ne može svako da reši ovu zagonetku u predviđenom roku.

Sada je vreme da saznate koliko ste temeljni. Da li ste jedan od genijalaca koji mogu da reše ovu zagonetku? Pokažite svoje oči sokolove rešavanjem ovog vizuelnog izazova.

Kako rešiti ovu mozgalicu?

Na ekranu imate sliku u obliku tabele. Na prvi pogled ćete reći da u njemu postoji samo broj 48. Međutim, među njima je samo jedan broj 78. Vaš cilj je da ga locirate za manje od 15 sekundi.

Imate pravo da koristite bilo koju metodu. Najbolje bi bilo da izaberete onu koja će vam omogućiti da to uradite za minimalno vreme.

Pored toga, ovaj izazov zahteva veliku koncentraciju. Dakle, ostavite po strani sve što vam može odvući pažnju. Idite na sledeći pasus da biste saznali koje prednosti daje ovaj test.

Za dobrobit vašeg mozga, ključno je da radite aktivnosti van uobičajenih. Rešavanje zagonetki ove vrste daje vam priliku da to i ostvarite. Takođe vam omogućava da poboljšate svoju kreativnost i povećate svoju produktivnost.

Nakon toga, ovaj test je neka vrsta igre. Rešavajući ga, doživećete zabavno i opuštajuće vreme. Ovo vam daje priliku da izbegnete i smanjite stres. Dakle, da li biste želeli da iskoristite ove pogodnosti? Ukoliko je vaš odgovor potvrdan, možete pročitati sledeći pasus.

Broj 78 se nalazi u donjem desnom uglu slike. Ako ste pažljivo posmatrali sliku posmatrajući svaki red i kolonu, sigurno ćete ga videti na vreme.

Ako ste rešili ovu zagonetku za manje od 15 sekundi, čestitamo! Ne uspevaju svi to da urade. Zahvaljujući vašoj sposobnosti da posmatrate, uspeli ste da to i ostvarite. To pokazuje koliko ste uporni.

