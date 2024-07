Samo će pravi matematički genijalci uspeti da reše ovu mozgalicu: Koliko je 8+11?

I ne, odgovor nije 19

Ako ste od onih koji vole da skroluju po društvenim mrežama u potrazi za dobrom mozgalicom, imamo jednu fantastičnu matematičku zagonetku za vas.

U pitanju je naizgled jednostavno matematičko pitanje, ali da biste došli do tačnog odgovora, umesto standardnih operacija, morate da primenite logičko rezonovanje da dešifrujete rezultat.

Naime, pitanje je koliko je osam plus jedanaest (8+11)? I pre nego što zaključite da je rešenje „19“, znajte da grešite.

Can you solve this classic brain teaser? pic.twitter.com/AcwnVSFoLm — Massimo (@Rainmaker1973) March 13, 2024

Morate da otkrijete odgovor analizirajući obrazac koji se koristi u slagalici.

Prva „jednačina glasi da je jedan plus četiri jednako pet (1+4=5), druga da je dva plus pet jednako 12 (2+5=12) i treća da je tri plus šest jednoako 21 (3+6=21).

Možete li da je rešite?

Ukoliko želite da proverite svoj odgovori ili možda odustajete, rešenje se nalazi u nastavku teksta.

Ova jednačina zapravo ima dva tačna odgovora. Dobro ste pročitali, postoje dva moguća rešenja.

Prvi odgovor je „40“, a drugi „96“.

Za prvo rešenje, počinjete sa 1 + 4 da biste dobili 5. Zatim dodajete 2 + 5 prvom odgovoru od 5 da biste dobili 12. Slično tome, dodajete 3 + 6 na 12 daje 21. Na kraju, 8 + 11 + 21 = 40. Brzi odgovor je, dakle, 40, do kojeg se dolazi jednostavnim sabiranjem svake jednačine sa zbirom iz prethodne jednačine.

Drugi odgovor je malo komplikovaniji. Jedan od načina da se dođe do odgovora od 5 u prvoj jednačini je dodavanje jednog dodatnog množenja dva broja iz postavke. Dakle 1 + 1 x 4. Po tom pravilu, ostale jednačine će se rešavati ovako: 2 + (2 x 5) = 12, 3 + (3 x 6) = 21 i na kraju 8 + (8 x 11) = 96.

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.