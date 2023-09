Samo genijalci će uspeti da uoče drugačije slovo na ovoj slici za manje od 13 sekundi

Mozgalice su sjajan način da izazovete svoje kognitivne veštine, sposobnosti rešavanja problema, a takođe vam pomažu da se koncentrišete.

Ova zanimljiva mozgalica izaziva vas da pokušate da pronađete skriveno slovo među X-ovima i K-ovima, piše Mirror.

Brain Teaser for IQ Test: Can you spot the Hidden Letter Among Xs and Ks in picture within 13 secs? pic.twitter.com/2WtFuBUnUk

— Prince Harry (Not Real One) 😂🇺🇲 (@HardikPatel911) March 7, 2023