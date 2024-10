Samo oni sa visokim IQ mogu da pronađu skrivenu žirafu na slici i to za manje od 15 sekundi

Ova optička iluzija je preplavila društvene mreže i ostavila hiljade i hiljade zbunjenih ljudi.

Naime, na prvi pogled čini se kao da na ilustraciji postoji samo zeleno lišće; međutim, autori iluzije su sakrili jednu žirafu, a vaš zadatak je da je pronađete, piše Telegraf.

Kada je reč o pronalaženju, upravo tu stupa strpljenje kojim bi trebalo da se naoružate.

If you are able to find the animal comment below #CBSE #School #Dehradun @UniversalAD2010 the best day and day boarding school. pic.twitter.com/mBCsZfJLZ9

