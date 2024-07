Šestica je najvažniji zub u vilici: Evo zašto je poseban i zašto zubari odbijaju da ga vade

Prvi se kvari i vrlo je specifičan po izgledu

Šestica svojim položajem definiše i čuva međusobne kontakte gornjih i donjih zuba, položaj zuba u vilici. Ukoliko se desi da se ovaj zub izvadi pre vremena remete se svi svi pomenuti faktori u vilici.

O važnosti ovog zuba i njegovom čuvanju još od momenta nicanja za „Telegraf“ govorila je doktorka stomatologije Tamara Vranić.

– Prvi stalni molar ili šestica niče između pete do sedme godine života. To je prvi stalni zub, zub koji nema svog supstituenta, odnosno ne menja nijedan mlečni zub. On predstavlja najvažniji zub za razvoj i funkciju organa za žvakanje, jer stabilno podupire vertikalnu dimenziju lica i strukture viličnog zgloba. Osim toga on utiče na pravilnu poziciju svih ostalih stalnih zuba.

– Mineralizacija prvog stalnog molara se odvija oko rođenja i u prvoj godini života – u periodu koji karakteriše najbrži rast i razvoj deteta. Smatra se da je ovaj zub, od svih zuba najviše izložen nastanku karijesa. Karijes se pojavljuje na griznoj površini, najčešće u prva 24 meseca nakon nicanja, jer se sazrevanje i poslednja faza mineralizacije gleđi odvija u tom periodu.

A važna je ujedno i zaštita zuba ovih zuba tokom života.

– Sa ciljem zaštite površine gleđi zuba od delovanja kariogenih agensa i sprečavanja razvitaka karijesa primjenjuje se profilaktička metoda zalivanja fisura koja je pokazala vrlo veliku efikasnost u redukciji karijesa. Po najnovijim istraživanjima zubi kojima su zalivene fisure imaju 80 odsto manju verovatnoću od nastanka karijesa. Fisure prvih molara bi trebalo zaliti u prvoj godini po nicanju zuba!

Ipak, najvažnija je oralna higijena zuba, koja mora da bude redovna i detaljna već od nicanja prvog zuba u vilici. Roditelji moraju da stvaraju zdrave navike kod dece, koje će se dalje nastaviti u njihovom zrelom životu.

– Da biste osigurali zdravlje svojih zuba neophodne su redovne posete stomatologu kao i redovno i pravilno održavanje oralne higijene – zaključuje naša sagovornica Tamara Vranić u razgovoru za „Telegraf“.

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.