„Simpsonovi“ predvideli i pad cene nafte? (video)

Animirana američka TV serija „Simpsonovi“ poznata je po svojoj neobičnoj sposobnosti da predvidi velike svetske događaje.

Od izbora američkog predsednika Donalda Trampa, prepirke sa mašinom za glasanje u SAD-u, i krize ebole, sada su predvideli i pad cene nafte.

Još jedno predviđanje ispostavilo se kao ispravno. Simpsonovi su „predvideli“ da će se cena nafte srušiti na 0 dolar za barel.

Posle predviđanja da će Donlad Tramp postati predsednik SAD, ili onog oko pojave virusa nalik koroni, poslednje u nizu, da će nafta pasti na nula dolara, emitovano je u 31. sezoni popularne serije.

Cena fjučersa američke sirove nafte WTI za majsku isporuku, koja je u ponedeljak uveče zabeležila istorijski dnevni pad od 306 procenata na minus 37,63 dolara za barel, oporavila se tokom noći prešavši ponovo na pozitivnu teritoriju.

The simpsons on course for another prediction 👀😂 #OilCrash pic.twitter.com/848gIhi5bv

— 𝕯𝖆𝖓𝖌𝖔𝖗 (@SaadDeez) April 20, 2020