Slavni brend se izvinio zbog vunenog džempera (foto)

Poznati modni brend Guči izvinio se danas za vuneni džemper koji liči na „crno lice“ i rekao da je predmet povučen iz njegove onlajn ponude i prodavnica.

So @gucci puts out a sweater that looks like blackface……

On Black History Month….

And then issues an apology because they didn't know that blackface images are racist.

🤦🏿‍♂️ pic.twitter.com/G3HjPTIuuQ

— Tariq Nasheed (@tariqnasheed) February 7, 2019