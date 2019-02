Snimljena crna pantera: Ovu fotografiju čekali smo 110 godina (foto)

Godinama, decenijama se pričalo o toj životinji i raspravljalo hoće li ikad više na afričkom kontinentu postojati primerak crnog leoparda, poznatijeg kao „crne pantere“, ili će to zauvek ostati na onoj jedinoj fotografiji snimljenoj 1909. godine.

Od tada, uprkos nastojanjima naučnika, nije snimljen nijedan dokaz da na području Afrike postoji barem još jedan primerak te retke vrste.

Sve dok zoološki vrt u San Dijegu nije službeno potvrdio da je Vill Burard-Lukas uspeo da snimi „crnu panteru“ u ležernoj noćnoj šetnji kenijskom divljinom. Impresivne fotografije divlje mačke objavio je na svom tviter profilu.

Zadnji put ta superretka vrsta snimljena je pre tačno 110 godina, 1909. u Etiopiji.

– Čekali smo je mesecima. Postavili smo nekoliko kamera u području Laikipije još prošle godine, nakon što smo dobili nekoliko dojava da je na tom području viđen crni leopard. Bilo je potrebno nekoliko meseci ali uspeli smo! Snimili smo je, koliko je naulnicima poznato, prvi put posle više od stotinu godina – kaže Nik Pilfold iz San Dijego Zoo vrta.

Ova ženka pantere koju je Burard-Lukas snimio u Keniji gotovo potpuno je crne boje, s nekoliko svetlih tačkica koje se na ovim fotografijama ne vide. Naulnici kažu da je to rezultat retke mutacije gena zvane melanizam, odnosno prevelike produkcije pigmenta u organizmu ženke.

Here are more of my black leopard photos. What a stunning animal! I have shared a few more on instagram as well https://t.co/JNNq5eJ035 pic.twitter.com/cQAQPFQd6N

— Will Burrard-Lucas (@willbl) February 13, 2019