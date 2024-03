Spasonosni trik: Evo šta da radite kad vas muče gasovi i nadutost

Evo šta pomaže kod gasova i nadutosti, po savetu kliničke nutricionistkinje!

Ako vas muče gasovi i nadutost, nutricionistkinja je objasnila zbog čega se to dešava i šta pomaže. Neće vas koštati ni dinara! Zašto nastaju gasovi i osećaj nadimanja, bez obzira na to šta smo jeli?

„Što duže stolica ostaje u crevima, to ćete više imati gasova i osećaja nadimanja“, objasnila je klinička nutricionistkinja Suzi Sojer.

Šta pomaže kod gasova? Najpre, vlakna u ishrani, koja blagotvorno deluju na proces varenja, a ona je objasnila i kako.

„Nerastvorljiva vlakna povećavaju volumen stolice, zbog čega ona brže prolazi kroz creva. Ali budite oprezni i nemojte preterivati jer previše vlakana može da ima kontraefekat, da izazove još više nadutosti i gasova“, navodi ona.

Unošenje više tečnosti, pre svega vode, takođe će pozitivno delovati na varenje. Fizička aktivnost se uvek preporučuje da bi ovaj proces brže i lakše išao, a postoji i jedan trik koji možete da isprobate ako nemate vremena za vežbanje.

Sedite na stolicu s naslonom, a onda probajte da se „uvrnete“ tako da rukama dohvatite naslon, dok su vam noge i dalje na zemlji. Ponovite ovaj pokret na desnu, pa levu stranu. Pokret koji nam stomak „uvrće“ na stranu omogućava da se barem deo gasova oslobodi iz creva.

