Stara nepogrešiva metoda: Trik sa prstima otkriva ko će biti uz vas do kraja života

Prema drevnom kineskom razumevanju čoveka, svaki organ, svaki deo tela ima svoju funkciju i značenje i smatraju da su međusobno povezani… Kad bolje razmislite, to u suštini i jeste tako.

Stara kineska legenda kaže da svaki prst ima značenje osobe, i to osobe bliske nama.

– Palčevi predstavljaju roditelje.

– Kažiprsti predstavljaju vaše braću, sestre i prijatelje.

– Srednji prst predstavlja vas same.

– Domali (četvrti prst) predstavlja vašeg partnera.

– Mali prst predstavlja decu.

Sada sklopite ruke dlanom o dlan, zatim srednje prste sjedinite na način kako je prikazano na slici.

Why is the wedding ring worn on the ring finger? The Chinese offer this cool explanation… https://t.co/DxbD54Nuuh pic.twitter.com/EBxHyGXqMZ

— RossElliottJewelers (@REJewelers) May 25, 2016