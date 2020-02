Stiven King otišao sa Fejsbuka

Američki pisac Stiven King izjavio je da gasi nalog na društvenoj mreži Fejsbuk zbog laži u političkim reklamama i nepostojanja zaštite ličnih podataka.

„Napuštam Fejsbuk. Nisam zadovoljan prilivom lažnih informacija koje su dozvoljene u njegovim političkim reklamama, niti sam siguran u njegovu sposobnost da zaštiti privatnost svojih korisnika. Pratite me na Tviteru, ako želite“, napisao je King na svom nalogu na Tviteru.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

— Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020