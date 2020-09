Sunce izbliza: Kamera zabeležila najneverovatnije snimke (foto, video)

Nemački naučnici su upravo završili nadogradnju solarnog teleskopa pod nazivom GREGOR u opservatoriji Teide na Kanarskim ostrvima, a rezultat je spektakularni novi set slika naše zvezde u rezoluciji od 3.200 megapiksela.

The GREGOR solar telescope in Spain just delivered this amazing view of the Sun, with magnetic tubes of plasma snaking out of a sunspot bigger than the Earth. https://t.co/2vgpf3SPUm pic.twitter.com/bi3rGWw0rc

— Corey S. Powell (@coreyspowell) September 4, 2020