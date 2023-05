Svega 10% ljudi je za 10 sekundi pronašlo mačku na slici, da li ste vi među njima? (FOTO)

Fotografija koju je Amerikanka Grejs Spelman objavila na Tviteru ne prestaje da intrigira korisnike ove društvene mreže.

Nakon što se uselila u novi stan, Spelmanova je primetila da se njena maca Pjerođi ozbiljno bacila na istraživanje stana.

tomorrow is trash day and the queen of trash, Pierogi, is hiding in protest pic.twitter.com/dEcgaXxW2a

— grace spelman (@GraceSpelman) November 29, 2017