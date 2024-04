Test ličnosti: Vaša kosa otkriva da li ste strastveni, uporni ili živite život punim plućima

Da li ste se ikada zapitali šta boja pramenova koje nosite govore o vama? Nije svejedno da li imate prirodno ravnu, talasastu ili kovrdžavu kosu, u zavisnosti koji tip kose imate, može otkriti dosta o vama.

Nemojte da strahujete, uradite ovaj test ličnosti i otkrijte šta vam on otkriva na osnovu vašeg tipa kose.

Talasasta kosa

Ako imate talasastu kosu, vi onda prihvatate životne preokrete jer znate da je to ono što ga čini zanimljivim, piše „The minds journal“. Ne samo da imate fleksibilan i prilagodljiv pristup životu, već volite i da se ne pridržavate stvari koje vam ne odgovaraju. U odnosima i ciljevima, radije biste oslobodili put za nešto novo nego da se zaglavite na preprekama ili teretima.

I jako ste strastveni, i kada vas nešto privuče, osetite to odmah. Tajno oružje u vašoj igri slobode je da kada stvari idu dobro, one zaista idu dobro. Vi pravite sve, prepustite se maženju tu i tamo kada je potrebno i nemate problema da olabavite stisak kada je to potrebno.

Istraživanje i učenje su igra i za vas; dok se drugi povlače korak od raznih izazova, vi ustajete kako biste se suočili sa njima direktno. Pronalazite utehu u sopstvenom društvu.

Kovrdžava kosa

Ako imate glavu punu lokna, onda ste zaista posebni. Živite život punim plućima i to se vidi. Vaš vatreni duh i bezgranična energija inspirišu sve oko vas. Ljude prirodno privlači vaša ličnost, a život nikada nije dosadan kada ste u blizini. Vi se bukvalno ne možete ukrotiti i baš tako volite.

Ne bi trebalo da vas čudi što vas zanima strast. Stalno se krećete, inovirate i inspirišete druge svojim uvidima. Iako je uspeh uvek cilj, nema štete ako usput ponesete malo drame.

Vi znate bolje od ikoga da ne postoji „jedna veličina za sve“ pristup životu. Svaka lokna priča drugačiju priču i odiše jedinstvenom lepotom. Pa zašto pokušavati da se uklopi u kalup? Zagrlite sebe i pokažite svetu ko ste.

Čak i one osobe kojima je teško da se otvore, u vašoj blizini im je prijatno. Prijatelji se okupljaju kod vas jer znaju da se nikada neće osećati osuđenim ili nevažnim. Iako možda deluje da niste samouvereni, duboko u vašoj srži leži nepokolebljivo samopouzdanje. Znate kakav će partner biti vama idealan, a to nije neko ko se krije iza praznih reči ili manipuliše vašim poverenjem.

Ravna kosa

Ako imate ravnu kosu, vaša ličnost otkriva da niste samo sanjar već ste i činilac. Kada nešto zamislite, vi to i ostvarite.

Za vas važi moto „Budite praktičan sanjar podržan akcijom“. Ako možete to da zamislite, znate da to možete, i niko vam ne može reći drugačije, čak i ako drugi označe vaše snove kao nerealnim.

Vi ste majstor balansiranja divljih snova sa pragmatičnim koracima. Organizovani ste i snalažljivi zbog čega vam neuspeh izgleda kao nevažna prepreka jer nijedna nije dovoljno velika da vas izbaci sa puta. Krasi vas odlučnost koja je nezaustavljiva.

