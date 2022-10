Testirajte svoju pamet i logiku: Recite nam ko je najgluplja osoba na ovoj slici?

Ova zbunjujuća pitalica objavljena je na stranici The Epoch Times sigurno će vas privući jer je zaista intrigantna – obavezno je rešite i razmislite o rezultatima.

Za razliku od mnogih testova inteligencije, ne postoji apsolutno tačan ili apsolutno netačan odgovor na ovu pitalicu. Ali, ukoliko upotrijebite logičko razmišljanje i dopustite da na njega utiče vaša životna filozofija, otkrićete nešto o sebi, a verujemo i naučiti.

Who is the "dumbest" person sitting in this tree! 😂😂😂@ZahraMusa_ @Abduuu_0 pic.twitter.com/UqeflSDOwj — Abubakar Maje👑 (@Pretetee) October 27, 2020

Dakle, pogledajte ilustraciju iznad i odgovorite na pitanje – ko je najgluplja osoba od ove četiri na drvetu?

Nekoliko uputstava: uporedite osobe po mestu na kojem sede i po tome šta rade. U čitavu priču ulaze i njihovi izrazi lica. Isto tako morate uzeti u obzir da bi pad s drveta sigurno bio koban – dakle, govorimo o riziku. A onda razmislite šta tačno znači biti ‘glup’. Kad odaberete odgovor, proverite šta vaš odgovor može da vam otkrije jer će vam to možda otkriti nešto o vama.

1. Najgluplja je osoba označena brojem 1

Polazišna logika: Opstanak najprilagođenijih

Najjednostavnija logika nam govori da je u ovoj situaciji najsigurnija osoba koja sedi najbliže deblu. Naravno da je u prednosti u odnosu na one koji sede daleko na granama. Po toj logici možemo zaključiti da je najmanje pametna osoba koja sedi na najlošijoj poziciji.

Iz takvog razmišljanja sledi da su najgluplje osobe pod brojem 1 i 4. Pa ipak, to što osoba broj 4 izgleda kao da je primorana da seče granu na kojoj sedi – možda je sklona samoubistvu – možemo zaključiti da je na neki način najmanje svesna svoje loše pozicije i posledica koje slede.

S druge strane, osoba 1 mirno posmatra kako joj čak dvoje ljudi seče granu na kojoj sedi kao da je sasvim nesvesna onoga što sledi – što nas dovodi do zaključka da je osoba 1 najgluplja. Ovakvo zaključivanje polazi od pretpostavke da će preživeti najpametniji jer su pronicljivi.

Ukoliko ste se vodili ovom logikom, verovatno verujete u naučni progres i propitkivanje starih rešenja razumno i logično. Nauka nam nudi nove načine razumevanja sveta i društva, a vi verujete da možemo oblikovati budućnost i tako ostvariti svoje ciljeve. Verovatno stare institucije smatrate dogmatskim, praznovericom.

2. Najgluplja je osoba označena brojem 3

Polazišna logika: metafizička pravda

Dok nam logika otkriva ko je trenutno na boljoj poziciji, postoje i puno veće stvari u igri, koje nisu ništa manje logične, a menjaju naše zaključke jer uzimaju u obzir moralne i metafizičke posledice čina. Sama ideja pravde otvara pitanje kazne u budućnosti, na primer zatvorsku kaznu ili neku vrstu osvete. Prednosti prethodnog, logičkog razmišljanja tako nestaju i sve buduće posledice čina moraju se uzeti u obzir – najgluplji je onaj ko na kraju snosi najteže posledice.

U idealnom scenariju, osoba 1 trebalo bi da pokuša da spreči zločinačko ponašanje ostalih, iako je sad već možda prekasno, a možda je isuviše tupa da bi shvatila šta će joj se dogoditi. Pa ipak, možemo zaključiti da osoba 1 barem neće počiniti zločin protiv drugih. Istovremeno, osoba 4 ugrožava samu sebe, i to namerno, što nije dobro. Ali zato što se čini da je pod prisilom, njegovo ponašanje možda uopšte ne otkriva kako on razmišlja u normalnim okolnostima. U najgorem slučaju, to što radi pogađa samo jednu osobu.

Osobe 2 i 3 izgledaju kao da su spremne da počine zločin. Možda ih čeka zatvor ili osveta besnih građana ili večna kazna nakon smrti. Oni svesno žele da naštete drugome i rezultati su za njih sigurno najgori. Osoba broj 3 verovatno će doživeti najgoru kaznu jer pokušava da naškodi dvema osobama, a ne samo jednoj. Zato je najgluplja od ova četiri osobe.

Ukoliko ste zaključivali ovom logikom verovatno podržavate drevne moralne i građanske institucije i tradicije (uključujući i metafizičke ideje i verovanja), a ne najnovija, dalekosežna otkrića nauke. Verujete da se mnoga od tih otkrića nisu potvrdila vremenom i smatraš da takozvanom ‘progresu’ treba prilaziti s oprezom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.