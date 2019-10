U Egiptu otkrivena velika grobnica sa raznobojnim sarkofazima (foto)

Egipatski arheolozi otkrili su u egipatskom gradu Luksoru na zapadnoj obali reke Nila grobnicu sa 20 dobro očuvanih drvenih raznobojnih sarkofaga, navodi se u saopštenju Ministarstva za drevne spomenike Egipta.

„Otkrivena je velika grobnica sa raznobojnim sarkofazima. To je najveći pronalazak u poslednjih nekoliko godina“, objašnjeno je iz Ministarstva.

Prema njihovim informacijama, sarkofazi nisu otvarani, a reč je o velikoj grobnici u dva nivoa.

Egypt's Antiquities Ministry says archaeologists have uncovered at least 20 ancient wooden coffins in the southern city of Luxor. https://t.co/AGC0bcOWYb

— NBC News World (@NBCNewsWorld) October 17, 2019