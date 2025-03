U Srbiji se GO igra više od 50 godina

Go, najstarija misaona igra koju poznaje čovečanstvo postoji više od 3.000 godina. Iako je njegova popularnost najveća na Azijskom kontinentu, u Srbiji se igra već više od 50 godina.

Klub Pro Go u Nišu je najveći i najaktivniji Go klub u Srbiji čija je misija popularizacija i razvoj te igre kod dece i građana.

Za predsednika tog kluba Željka Veselinovića kažu da je najstariji živi igrač goa u Srbiji koji je aktivan na takmičenjima.

„Preko 53 godine se bavim ovim lepim misaonim poslom. Za te 53 godine doneo mi je više pameti, više strpljenja, tolerancije, mnogo mi je doneo zadovoljstva u putovanjima u poznavanju drugih ljudi, sticanju prijatelja širom Evrope, došao sam čak do Japana“, rekao je on.

Kako je naveo, klub čiji je predsednik postao je internacionalni, te su njegovi članovi i Indijci, Kinezi i Rusi.

Edukator te igre Milan Mladenović kazao je da se priključio tom klubu sa planom da omasove pokret goa u Srbiji i što više ljudi nauče tu igru.

„Go je jako koristan za decu kao i svaka druga intelektualna igra podstiče ravzijanje kognitivnih funkcija i socijalizacije sa drugom decom. Go je posebno dobar zato što ima mnogo veliku kombinatoriku i broj mogućih poteza u igri je beskonačan i zbog te širine može da se ispolji mnogo toga kroz način na koji ga igraš. Način na koji naučiš da rešavaš probleme u igri može vrlo lako da ti posluži da rešavaš probleme i u životu“, kazao je on.

Za razliku od goa, u šahu svaka figura ima svoju putanju kretanja i to ograničava broj mogućih poteza u igri.

„Zato je šah bilo mnogo lakše rešiti uz pomoć AI. I 1996. godine je „deep mind“ kompjuter uspeo da pobedi najboljeg igrača na svetu. A to je bilo moguće za go tek 20 godina kasnije jer su 2016 uspeli da naprave ALFA GO koji je uspeo da pobedi najboljeg igrača goa na svetu“, dodao je on.

Deca su, kako je rekao, zainteresovana za igru ako im se predstavi kako treba.

„To je do učitelja da predstavi na pravi način, ali igra kao igra je fenomenalna i ako je predstavljena na pravi način mislim da neće biti problem da se to raširi i pokrene“, rekao je Mladenović.

Prema mnogim istaživanja koja su rađena ustanovljeno je da je igra go jako korisna za rani razvoj kognitivnih funkcija kod dece.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com