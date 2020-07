U supermarketu pronađena – egzotična žaba (foto)

U jednom supermarketu u Velsu nedavno je pronađen primerak egzotične, minijaturne vrste žabe za koju se smatra da je u Veliku Britaniju dospela čak iz Južne Amerike.

Kako navodi BBC, žaba se nalazila u tovaru banana uvezenih iz Kolumbije, pa se veruje da potiče iz te zemlje.

Zahvaljujući oštrom oku, žabu veličine ljudskog palca u supermarketu je krajem prošlog meseca primetio član osoblja, posle čega ju je preuzela jedna organizacija za zaštitu životinja.

