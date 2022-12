,,Ubiće te promaja!’’ Saznajte da li je promaja veliki neprijatelj ili balkanski mit

Iako se na prvi pogled čini da samo Balkanci veruju u moć propuha, istina nije tako jednostavna. Kineska medicina je od pamtiveka smatrala da propuh može biti uzrok brojnih bolesti.

Veliki broj izreka vezanih za promaju postale su posebno popularne u narodu, gotovo toliko da se počnete pitati nije li to pošast gora od kuge: od one koja kaže da stajanje na promaji donosi prehladu, do onaj koji predviđa infekciju uha, upalu pluća, zubobolju i zubobolju, do ukočenosti u leđima ili vratu, do smrti.

„Još niko nije umro od smrada, ali jeste od promaje“.

Ne može se reći da sva ova verovanja imaju potvrdu u medicinskim saznanjima.

Tako se, na primer, u pojedinim medicinskim udžbenicima iz infektologije, u poglavlju o prehladama, navodi da „uprkos uobičajenim verovanjima i zapažanjima, nema pouzdanih dokaza da su hladnoća, promaja, umor, nesanica i slična stanja povezana sa učestalošću prehlade“, dok se u brojnim tekstovima o uzrocima upale uha navodi da to nije vezano za hlađenje ušiju, promaje i slično, te da nošenje kape čak i kada nije neophodno neće smanjiti učestalost upale. .

Otorinolaringolozi probleme sa ušima povezuju, pre svega, sa stanjem nazalne sluzokože, a ipak – činjenica je da promaja može izazvati svojevrsni šok za imuni sistem, zbog čega je telo izloženije razvoju raznih infekcija. .

Ukratko, može se reći da uverenje da smrad ne ubija, ali promaja može, ipak nije neosnovano i treba ga pripisati činjenici da ljudi nisu često odlazili kod lekara, već stekli uverenje na osnovu iskustva, odnosno činjenica da se posle propuha, zbog oslabljenog imuniteta, češće javljaju neke bolesti.

Slično, to se odnosi i na sve one izreke u kojima se bolest može dovesti u vezu sa činjenicom da se osoba oznojila i bila na promaji, kao i ona koja „noću pije hladnu vodu iz frižidera, probudiće se ujutru. sa bolom u grlu“. Najčešći uzročnici angine su bakterije, zatim virusi i gljivice, ali hladna voda kao šok za sluzokožu grla može doprineti da ona bude pogodnija za kolonizaciju bakterija ili virusa.

Promaja je najopasnije i najveće zlo – prema kineskoj medicini

Tradicionalna kineska medicina veruje da je prevelika promaja ili vetar jedan od glavnih uzroka mnogih bolesti.

Takođe se smatra vodećim zlom Ki (energija) od šest zala bolesti (vetar, hladnoća, toplota, vlaga, suša i vrućina). Ostalih pet Ki zala se pridružuju vetru i napadaju ljudsko telo, kao što su hladan vetar, topao vetar, vlažan vetar. Promaja se odnosi na vetar između prozora, vrata, dve zgrade, dva zida ili predmeta.

,,Što je zgrada viša, vetar je jači, a što je vetar tanji, to je oštriji“, piše doktor kineske medicine Angela Tian Žu.

Promaja je opasna, smatraju Kinezi, jer je oštrija od običnog vetra. Može da prodre u našu kožu, organe i telo, posebno ako smo bolesni i imamo oslabljen imunitet.

,,Njegovom uticaju su najpodložniji deca i stariji. Promaja će uvek napasti slabiji deo tela, ostati tu i praviti štetu“, dodaje Žu.

Opisala je i kako promaja utiče na određene delove tela: ako udari u zglobove, ljudi će osetiti bol u njima, što će rezultirati artritisom, ako je vetar hladan ili vruć i udara u glavu (ili ljudi izlaze mokrim). kosa) može dovesti do glavobolje, bolova u uhu, zubima ili grlu.

Ako hladan ili vruć vetar udari u pluća i grudi, to će dovesti do kašlja, upale grla ili prehlade. Ako hladan ili vruć vetar napadne vrat ili struk, to će dovesti do bolova u vratu ili donjem delu leđa. Ovi slučajevi se često javljaju tokom vožnje i spavanja.

Ako promaja napadne mišiće, ljudi će osetiti slabost i bol u mišićima. Ako ste nakon seksa izloženi promaji, ona ulazi dublje u telo jer seksualno uzbuđenje zahteva mnogo energije i krvi. Ovo se češće dešava muškarcima koji lako zaspu nakon ejakulacije.

Najčešća hronična bolest centralnog nervnog sistema, multipla skleroza, povezana je sa izlaganjem vetru ili promaji nakon seksa, prema tradicionalnoj kineskoj medicini.

Ako promaja napadne kožu, to će dovesti do svraba i kožnih oboljenja.

Loš uticaj na decu

Kineska doktorka medicine Angela Tian Zhu ističe da izlaganje promaji može dovesti do infekcija uha i bolova kod dece.

Takođe će povećati rizik od prehlade, kašlja, astme ili bronhitisa, glavobolje. Bebama i maloj deci se ne savetuje da izlaze napolje ako je vetar jak.

Vetar i promaja čine decu nemirnom i umornom, dodaje.

Žene, poseban oprez

Kaže da je važno izbegavati propuh gde god da se nalazite, ali ako ste im izloženi, zaštitite zglobove i struk.

,,Ovo bi trebalo da rade posebno žene jer im to utiče na menstruaciju i teže zatrudne. Važno je da vrat uvek bude topao jer je to prozor tela i lako hvata promaju“, kaže Anđela Žu.

Fobija od propuha ili vetra

Ponekad se strah od njihovog lošeg uticaja može pretvoriti u fobiju. Zove se ankraofobija ili anemofobija, i podrazumeva ekstremni strah od vetra ili propuha.

Promaje se ne plaši samo Balkan, već i šira Evropa. Nemci, Austrijanci, Italijani, Rumuni i Poljaci takođe ne mogu da podnesu propuh i beže od njega kad god mogu.

Zatvaraju prozore u metroima, ne dozvoljavaju da se otvore prozori u restoranima iz mnogih delova sveta, i radije bi se znojili nego bili na promaji.

Izgleda da je ovo narodno verovanje imalo uporište u iskustvima starijih. Iako istraživanja pokazuju da su prehlade uglavnom uzrokovane virusima, problem je upravo u tome što su najčešće zimi, na niskim temperaturama gde virusi opstaju. Hladan vetar ili promaja mogu samo da pogoršaju situaciju.

Izlaganje bilo kog dela tela promaji će uticati na grč mišića u tom delu, a u zavisnosti od vašeg zdravstvenog stanja, tako ćete reagovati.

Nekima će glavobolja doneti promaja ili šetnja po jakom vetru i lakše će nositi kapu, dok će drugi dobiti bolove u zglobovima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.