Uključite štopericu: Samo genijalci mogu da pronađu mačku u sobi za manje od 9 sekundi

Spremite se da testirate svoje veštine posmatranja uz ovaj brzi izazov optičke iluzije.

Slika prikazuje neurednu sobu u kojoj su razbacani predmeti. Ali da li ste nešto propustili?

U sobi je skrivena mačka i morate je pronaći u roku od 9 sekundi.

Izazov optičke iluzije kao što je ova dobar je način da testirate svoje veštine posmatranja i inteligenciju. Iako se smatra dobrim načinom da testirate svoju inteligenciju, to nije jedini način da se to uradi.

Let’s get busy, find the cat 🐈 in this room. pic.twitter.com/AUbqrzZPy0

