Urnebesna reakcija ovog muškarca nasmejala skoro 10 miliona ljudi (video)

Kristijan Hal podelio je na Tviteru svoje veliko uzbuđenje zbog spravice za slaganje odeće koji je kupio preko interneta i tako postao hit na društvenim mrežama.

When I bought this shirt folder I didn’t realise how much joy it was going to bring me! 🥳🤯 pic.twitter.com/IaxwZQ3xvN

— Christian Hull (@christianhull) November 2, 2019