Uzeo „vijagru za bikove“ i doživeo PAKAO (foto)

Hteo je da ostavi utisak…

Muškarac je planirao seks s 30-ogodišnjom ženom pa je odlučio hemijski pojača svoje sposobnosti.

Jedan Meksikanac je hospitalizovan posle trodnevne erekcije koju je uzrokovao stimulans koji se, prema pisanju lokalnih medija, inače koristi na bikovima. Neimenovani muškarac hitno je operisan u bolnici u gradiću Rejnosa na granici Meksika i Sjedinjenih Američkih Država. U bolnicu je došao jer erekcija nikako nije prolazila.

Man is hospitalised with ‘three-day erection after taking sexual stimulant used for breeding bulls’ in Mexico https://t.co/dpqcb9yeZl

