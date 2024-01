Već imamo pobednika: Morate da vidite šta je vozač iz Srbije natovario na auto

Tek je drugi dan januara, a već smo dobili pobednika.

Imamo li već pobjednika ove godine u kategoriji #nećetonigdje 😀 Posted by Prometne zgode i nezgode on Monday, January 1, 2024

Jer retko ko može da nadmaši snalažljivost jednog vozača iz Smedereva koji je u svoj automobil potovario polovne stvari iz celog stana, i bez obzira na to što se auto spustio skoro do kolovoza, odlučno nastavio prenos nameštaja uz parolu „neće to nigde“.

