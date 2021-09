Verila se američka pevačica Britni Spirs

Američka pop pevačica Britni Spirs (Britney Spears) verila se sa dečkom Semom Asgarijem (Sam Asghari) i na društvenim mrežama objavila video snimak na kojem se vidi njen dijamantski verenički prsten.

Pevačica (39) i Asgari (27) na video snimku koji je objavila u nedelju, jedno drugom izjavljuju ljubav a taj video je pogledalo 1,6 miliona korisnika Instagrama.

Čestitke joj je uputila američka starleta Paris Hilton.

Britni Spirs je 2016. godine srela Asgarija na snimanju video klipa pesme „Slumber Party“.

Pevačica ima dvoje dece iz prethodnog braka sa reperom Kevinom Federlajnom (Federline). Kratko je bila u braku sa prijateljem iz detinjstva Džejsonom Aleksanderom (Jason Alexander). Taj brak je trajao 55 sati.

Britni Spirs se proslavila sa hitovima „Toxic“, „Womanizer“, „Baby One More Time“, „Scream and Shout“, I Wanna Go“ i „Till the World Ends“.

(Beta)

