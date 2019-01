Verovali ili ne ovaj grad leži na – 72.000 tona dijamanata (foto)

View this post on Instagram

From 03/09/2018 to 07/09/2018 🇩🇪 #ドイツ #ネルトリンゲン #ノイシュヴァンシュタイン城 #リンダーホーフ城 #ヴィース教会 #マリエン広場 #ハイデルベルク城 #ケルン大聖堂 #ベルリンの壁 #ペルガモン博物館 #フロイデンベルク #germany #nordlingen #schlossneuschwanstein #schlosslinderhof #wieskirche #marienplatz #schlossheidelberg #colognecathedral #gedenkstatteberlinermauer #pergamonmuseum #freudenberg