Veštačka inteligencija prikazala kako vidi ljudsku evoluciju, slediće vam se krv u venama

Više, manje danas je svima jasna ljudska evolucija. Sve je počelo organizmom koji je izašao iz praokeana, a onda smo polako, kroz godine evolucije došli do majmuna. Od majmuna su nastali praljudi, koji su pak rasli kroz hiljade i hiljade godina, pre nego što smo postali Homo Sapiens kakav je danas svima poznat.

Iako se vekovima i godinama nagađalo kako su nastali ljudi, modernija tehnologija i dugogodišnja istraživanja pokazala su da smo nastali iz majmuna. A pošto znamo toliko o prošlosti, sigurno ste se pitali kako će izgledati čovečanstvo u budućnosti, za nekoliko hiljada godina.

Društvenim mrežama se proširio video koji će vam slediti krv.

What happens when you ask an AI to generate "Human Evolution." This is terrifying‼️ 😳

pic.twitter.com/mhNJQ803dK

— Pubity (@PubityIG) October 19, 2022