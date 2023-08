Za Srbiju je ovo nezamislivo: Evo šta to rade Finci, pa su 6 godina uzastopno najsrećniji ljudi na planeti

Naučnici godinama tvrde da su najsrećniji narodi na svetu Finci, Danci, Islanđani i Holanđani. Skandinavske zemlje davno su postale države blagostanja, ali socijalna sigurnost nije jedino što ih odvaja od ostatka sveta.

Oni su davno naučili da osećaj zadovoljstva ne dolazi od sticanja, bogaćenja, takmičenja i slave, već od onih malih, svakodnevnih stvari.

Zašto onda nismo svi takvi? Zato što upravo jurimo za onim što ne donosi sreću.

Donosimo vam 5 stvari koje Finci rade drugačije od ostatka sveta zbog čega su najsrećniji na planeti:

1. Ne skrivaju emocije

Na pitanje „kako si“, mnogi će odgovoriti „dobro“, čak iako se tako ne osećaju. U Finskoj je, međutim, mnogo manje obavezne pozitivnosti. „Postoji više tolerancije kada se kaže ‘nije u redu’ ili ‘ne osećam se dobro’,“ rekla je Meri Larivara, direktorka za strateške poslove u „Mental Health Finland“.

2. Ravnoteža između poslovnog i privatnog života je prioritet

Dok ljudi naporno rade u Finskoj, njihovo radno vreme je uglavnom razumno, što znači da većina ljudi ima dobar balans između posla i privatnog života. „To vam daje vremena da se opustite u svakodnevnom životu i daje vam vremena da se brinete o sebi“, rekao je Larivara. Juho Saari, dekan fakulteta na odseku za društvene nauke na Univerzitetu Tampere, dodao je da većina ljudi takođe nema daleka putovanja na posao, što takođe doprinosi njihovom nivou sreće sa poslom i količinom slobodnog vremena koje imaju u danu, piše Sensa.

3. Često provode vreme u prirodi

Ljudi u Finskoj mogu sa poštovanjem besplatno da koriste skoro svaku šumu, jezero i obalu. To znači da su aktivnosti poput kampovanja, branja bobica, gljiva, plivanja, planinarenja, jahanja i skijanja besplatne na ovim javnim prostorima. Postoje studije da priroda zapravo smanjuje stres i to je takođe povezano sa srećom – ako imate manje stresa, lakše je biti srećan“, Šetnja obližnjim parkom može vam pomoći da kanališete ovaj finski savet za sreću.

4. Podstiče se učenje novih veština

To ne mora da znači učenje novog jezika ili zadatak za posao, to mogu biti jednostavniji zadaci kao što je isprobavanje novog recepta ili pohađanje nastave o tome kako jedriti. Finska ima veliki broj udruženja u kojima ljudi mogu zajedno da se bave hobijima – sve od vežbanja do časova grnčarije. Rekao je da je jeftino pridružiti se ovim udruženjima i dalje omogućava ljudima da nauče nove stvari.

5. U Finskoj, ljudi doživljavaju osećaj zadovoljstva, a ne ogromne sreće

„Ako više idete ka emocionalnom iskustvu sreće, pretpostavljam u kulturološkom smislu u Finskoj, sreća ne mora da znači tu veoma intenzivnu emociju sreće“, rekla je Larivara. „Naš koncept je više kao neprekidan osećaj da ste zadovoljni svojim životom“ i onim što imate. To je više osećaj tišine, objasnila je Larivara. „Dakle, možda je lakše biti srećan na taj način nego ako stalno tražite intenzivna osećanja i intenzivna iskustva sreće“, dodala je ona. Umesto da tražite euforiju, možete pokušati da tražite stvari u svom životu zbog kojih se osećate zadovoljnim – poput šoljice dobre kafe ili vožnja u svom automobilu dok slušate omiljenu pesmu, prenosi Stil.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.