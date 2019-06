Zaneo se čovek: umesto u toalet aviona, krenuo u „bezdan“ (foto)

Putnik na aerodromu u Mančesteru, na letu između Velike Britanije i Pakistana, izazvao je ozbiljno kašnjenje jer je u pokušaju da dođe do toaleta dok je avion još uvek bio na pisti, otvorio – vrata za slučaj opasnosti.

A passenger opened a plane's emergency exit door after mistaking it for the bathroom, according to reports. https://t.co/YPDYcIvFHX

Avion „Pakistan Erlajnza“ (PIA) 702 trebalo je da poleti iz Mančestera u Velikoj Britaniji do Islamabada u Pakistanu, ali je, kako navodi avio kompanija, doživeo kašnjenje od sedam sati, piše CNN.

Četrdeset putnika je iskrcano nakon incidenta, tokom kojeg se „izlaz automatski pokreće“, navodi se u saopštenju PIA.

A spokesman for the airline said the passenger opened the emergency exit door thinking it was the bathroom, but all passengers were safe. https://t.co/JLeb2VwVdU

