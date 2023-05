Zašto ljudi više od 50 godina nisu kročili na Mesec? Astronaut otkrio istinit i zanimljiv razlog

Pre 50 godina, poslednja osoba koja je dotakla površinu Meseca bio je Judžin Sernan, bivši kapetan NASA-ine Apollo 17 letelice. Ali zašto se niko nije vratio od decembra 1972. godine? Pa, odgovor bi vas mogao iznenaditi.

Kad je Nil Armstrong napravio jedan mali korak za čoveka, a veliki korak za čovečanstvo, mnogi su očekivali da će površinu Meseca drugi astronauti posećivati ​​češće, jer je tehnologija nastavila da napreduje velikom brzinom.

NASA je obećala da ćemo uskoro videti američke astronaute na Mesecu u narednim godinama, verovatno već 2025. godine, ali ostaje pitanje zašto do sada nismo. Prema bivšem direktoru NASA-e, Džimu Bridenstajnu, to nije zbog tehnoloških ili naučnih ograničenja kao što bi mnogi očekivali. Čovek koji je vodio agenciju tokom Trampove administracije rekao je novinarima 2018. godine sledeće. „Da nije bilo političkog rizika, sada bismo bili na Mesecu. Zapravo, verovatno bismo bili na Marsu. Politički rizici su bili ti koji su sprečili da se to dogodi. Program je trajao predugo i košta previše novca“, rekao je.

Vraćamo se na Mesec

U prošlosti su astronauti koji su posetili Mesec skupljali kamenje, fotografisali i izvodili eksperimente, ali program Apollo nije im dao dovoljno vremena da uspostave trajnu ljudsku prisutnost na Mesecu. Međutim, čini se da se to menja s NASA-inim programom lunarne svemirske letelice Orion, i planira se da ljudi žive na Mesecu duže vreme.

U razgovoru za BBC Sunday s Laurom Kuensberg još u novembru prošle godine, nakon lansiranja rakete Artemis, šef NASA-e Haurad Hu rekao je da bi ljudi mogli da žive na Mesecu u sledećoj deceniji. Rekao je: „Svakako ćemo u ovoj deceniji imati ljude koji će tamo živeti.“

„U zavisnosti o toga koliko dugo ćemo biti na površini, oni će živeti, imaće staništa, imaće rovere na tlu. To je ono na čemu takođe radimo u NASA-i, tako da ne samo da možemo raditi na isporuci ljudi na Mesec, nego ćemo tamo dovesti i njih i infrastrukturu“ , piše Klik.hr.

