Zašto Rusi umesto badnjaka imaju – jelku? (video, foto)

U Ruskoj pravoslavnoj crkvi, kao i u ostalim pravoslavnim crkvama, Božić zauzima posebno mesto. U svakoj ruskoj porodici za taj praznik se posebno duhovno pripremamo, ali neke tradicije u načinu proslavljanja Božića se razlikuju od srpskih — Rusi nemaju badnjak.

Starešina Podvorja RPC u Beogradu otac Vitalij Tarasjev objašnjava da se u ruskom narodu tradicionalno kiti jelka, a da je posle sovjetske revolucije taj običaj prenet na praznovanje Nove godine.

Otac Vitalij objašnjava odakle taj običaj. Prema predanju, kada se rodio Isus Hristos, sva Božja stvorenja nečim su darivala Bogomladenca, jedino jelka, pošto nema plodova, nije imala šta da pokloni novorođenom Spasitelju i rasplakala se.

„Tu se našao anđeo Božji, koji se sažalio nad jelkom i skinuo jednu zvezdu sa neba i stavio je na vrh jelke i ona se onda poklonila Spasitelju i darovala mu tu zvezdu. Zato prilikom kićenja jelke uvek na njen vrh stavljamo zvezdu koja simbolizuje i onu Vitlejemsku zvezdu koja je vodila pastire i mudrace do pećine gde se rodio Gospod Isus Hristos“, navodi sveštenik.

