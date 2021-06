Zašto se kaže „lažeš kao pas“?

Da li su psi s razlogom stavljeni u kontekst lažljivaca?

Često možemo čuti kako nekome kažu da „laže kao pas“. Odakle dolazi to poređenje i zbog čega su psi izabrani da budu obeleženi kao „lažovi“?

Na selu, psi često laju bez vidljivog razloga i dižu domaćinstvo na noge svojom „lažnom uzbunom“.

Prema prvoj verziji, ova izreka dolazi od igre reči u engleskom jeziku.

U ensgleskom jeziku postoji izreka „dog lies down (on ground) and person lies like a dog“. Ovde se koristi engleski homonim lies koji u isto vreme znači leži i laže, pišu Magazin.novosti.

U drugoj verziji, izraz potiče od činjenice da je nekad svako seosko domaćinstvo imalo psa. Često se po sokaku mogao čuti lavež pasa, i kad je neko prolazio ulicom ili prilazio domaćinstvu, ali i kada to nije bio slučaj. Dakle, psi često umeju da dižu lažnu uzbunu i zbog toga su bili zgodan primer lažljivaca.

Bilo kako bilo, psi će i dalje ostati čovek najbolji prijatelj!

