Zbog dekoltea joj zabranili let, ali pilot spasio stvar (video)

Neugodnu situaciju doživela je putnica aviokompanije Southwest Airlines nakon što joj je zabranjen ulaz na njen let jer je njeno poprsje bilo ‘razvratno, vulgarno i neukusno’, prenose mediji.

Stanovnica Chicaga Kayla Eubanks je svoje ružno iskustvo podelila na Twitteru nakon što joj je osoblje na aerodromu reklo da njena odeća otkriva previše.

The CAPTAIN of the flight loaned me his shirt so that I could board (having been removed from the flight and the flight being delayed). I eventually took it off.. Only to be told that I would have to speak with a supervisor upon landing pic.twitter.com/sBLCHrRbRO

— Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020