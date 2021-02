„Zlatni Tramp“ osvanuo na Floridi (foto, video)

Pozlaćena statua bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa u prirodnoj veličini odevena u šorc na kom je oslikana američka zastava i sa crvenim japankama pojavila se na konferenciji Konzervativnog odbora za političku akciju (CPAC).

Fotografije „zlatnog Trampa“ na točkovima u hotelu na Floridi privukle su pažnju hiljada korisnika društvenih mreža. Statua se pojavila u hotelu „Hajat ridžensi“ u Orlandu uoči konferencije CPAC-a, gde je planirano da se tokom vikenda Tramp obrati konzervativcima.

Dok se statua kotrljala hodnicima hotela, mnogi Trampovi obožavaoci su uradili selfi sa „pozlaćenim predsednikom“ a neki su pevali „još četiri godine“. Još uvek se ne zna ko je naručio „zlatnog Trampa“.

​Iako se mnogi Trampovi obožavaoci i konzervativci smatraju hrišćanima, nemali broj korisnika društvenih mreža negodovao je zbog verskih posledica „obožavanja“ zlatnih idola, podsećajući na starozavetnu biblijsku priču o tome šta se dogodilo poslednji put kada su Izraelci obožavali „zlatno tele“.

"Probably has a tiny golden willy, too" https://t.co/AkbgnDkLjE

"They went with the Golden Ass instead"

"Golden calf not available?"

“Seriously, did these folks not read the Old Testament?”

#GoldenTrumpStatue At #CPAC Has Twitter Warning #IdolWorshippers

U priči se kaže da se prorok Mojsije popeo se na planinu da primi deset zapovesti a kad se vratio zatekao je ljude koji su pretopili sve svoje zlato u „zlatno tele“, idola kog su obožavali. Zbog toga su bili prokleti, a Bog im je za kaznu poslao kugu.

​​Brojni hrišćani, uključujući i neke Trampove pristalice, pa čak neki manje pobožni korisnici društvenih mreža, ocenili su „zlatnog Trampa“ kao uvredu njihovih verskih osećanja.

Neki su zbijali šale o sudbini „zlatnog teleta“.

The Book of Exodus describes God punishing the Israelites with a plague for making a gold calf. (The Second Commandment bans idolatry.)

Cartoonists used this to satire the cult of Trump.

Now, life has imitated art — but Christian nationalism is no joke: https://t.co/7V6M7NAYQL https://t.co/S9TATtduTF pic.twitter.com/aMyXMHRv1y

— Alex Howard (@digiphile) February 26, 2021