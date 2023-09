Znate li koliko je prosečnih plata bilo potrebno za najjeftiniji novi automobil u Jugoslaviji, evo šta se kupovalo

Svakodnevno slušamo o tome kako se nekada bolje živelo. Sudeći po podacima, statistika i utisak nikada nisu bili drugačiji.

Za početak se vraćamo na poslednje trenutke SFRJ. Zastavina vozila su tada bila u apsolutnoj većini na jugoslovenskim putevima, a samo retki su mogli da se domognu novog automobila sa Zapada.

Najjeftiniji Zastavin model bio je Jugo 45 Koral, a bio je i drugi najjeftiniji model na tržištu. Za njega je trebalo izdvojiti 30 tadašnjih prosečnih plata, dok je kupac mesecima čekao na svoj primerak.

Dolazimo i do najjeftinijeg automobila na jugoslovenskom tržištu. Bio je to Fiat 126, popularna „peglica“. Za ovaj mali gradski auto trebalo je dati 19 prosečnih plata. Treba napomenuti da se ovaj model u to vreme pravio u Poljskoj, dakle u Istočnoj Evropi.

Sledeći po dostupnosti bio je takođe jedan istočnoevropski automobil, Škoda 120 L, za koju je prosečan Jugosloven trebalo da izdvoji 31 platu.

Da biste se vozili u novom Renaultu 4 GTL, koji se sklapao u Jugoslaviji, bilo su je potrebno 35 prosečnih plata.

Za Zastavu 101 sa 5 vrata 38, za ruski Moskvič Aleko 42, a za Ladu Samaru čak 54 plate.

Tada tek lansirana Zastavina Florida mogla je da se kupi u protivvrednosti od 75 plata.

Golf se tada takođe sklapao u našoj zemlji, u Sarajevu, a za dizelaša je bilo potrebno izdvojiti čak 96 prosečnih plata.

Zanimljivo je da je Opel Kadett 1.2 LSJ, koji je silazio sa montažnih traka fabrike u Kikindi bio skuplji od Golfa (102 plate).

Mogli su Jugosloveni da kupe i neke luksuzne uvozne automobile sa Zapada, ako bi im ekononska moć to dozvoljavala.

Cena modela Volvo 740 GLE je iznosila čak 265 prosečnih plata, a u ponudi su takođe bili Alfa Romeo 164 V6 (322), Renault 25 V6 (404) i BMW 750 iL (912 plata).

Kao apsolutni rekorder na ovoj listi izdvajao se Mercedes 560 SEC, za koji je trebalo izdvojiti neverovatnu 1.231 platu, piše Index.hr

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.