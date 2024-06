Znate li zašto bebe prvo izgovore reč „tata“? Odgovor je iznenadio očeve, ovo nisu očekivali

U nekim slučajevima beba se uopšte ne obraća nijednom roditelju, već samo pokušava da ispušta glasove

Ako dete prvo izgovori „tata“, to može biti demorališuće za majku, ali stručnjaci tvrde da to ne treba shvatati lično. Naime, to ne znači da dete pokazuje naklonost prema ocu.

„Prva reč uglavnom je povezana s onim što bebe najviše čuju“, tvrdi logoped Stefani Koen.

Postoje još neki razlozi zbog kojih bi bebe mogle da kažu „tata“ pre nego „mama“, a koji nemaju veze s preferencijama roditelja. Koen ističe da bebe često više čuju „tata“ jer majke pričaju o svojim partnerima

U nekim slučajevima beba se uopšte ne obraća nijednom roditelju, već samo pokušava da ispušta glasove.

U svakom slučaju, ako se pitate kako da pokušate da naterate dete da mu prva reč bude „mama“, a ne „tata“, Koen savetuje da koristite zabavne metode.

„Kad pred detetom otpijete gutljaj vode ili soka, recite „mmmm“. Bebe vole zvučne igre. Možete i ustima pokazivati kako se izgovara glas „m“. Dete će vas posmatrati i pokušaće da uradi ono što vi radite“, zaključila je ona, prenosi Index.hr.

