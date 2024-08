Znate li zašto kesice čipsa nikada nisu napunjene do vrha?

Kesice čipsa nisu napunjene kiseonikom, kao što bi se moglo pretpostaviti, već azotom, što je poznato kao ‘mlitavo punjenje’

Bilo da otvorite malu ili veću kesicu čipsa, uvek pomalo razočaravajuće deluje kada vidite da je ona daleko od pune. Iako biste mogli da pretpostavite da je kesica samo delimično napunjena kako bi se maksimizovao profit proizvođača, to takođe ima veze sa iskustvom potrošača.

Punjenje kesica čipsa samo do određenog dela čini čips zaštićenijim od lomljenja, tako da na kraju ima više celih komada za uživanje, piše Reader’s Digest. To delimično pomaže i kod transporta čipsa, jer je lomljiv, pa se lako može izdrobiti tokom transporta do polica prodavnica.

Ako se kesice samo delimično napune i ostavi prostor kada se one zapečate, čips ima izgled jastučića koji sprečavaju usitnjavanje u prah. Međutim, ono što možda ne shvatate je da zapravo nije vazduh to čime se kesice pune pre nego što se zatvore, prenosi Index.hr.

Kesice čipsa nisu napunjene kiseonikom, već azotom, što je poznato kao „mlitavo punjenje“. Azot koji se koristi za punjenje kesica, pre nego što se zatvore, osmišljen je ne samo da stvori prostor za čips, već i da ga održi njegovu svežinu i aromu.

Dakle, sledeći put kada otvorite kesicu čipsa, znajte da „praznina“ nije tu bez dobrog razloga. Zbog količine čipsa u kesici, dobićete bolju porciju sa manje sitnih, odnosno izlomljenih komadića.

