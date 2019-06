Znate li zašto se kaže da je „maca pojela jezik“?

Pretpostavlja se da je u naš rečnik ovaj izraz stigao iz engleskog jezika

Poreklo ovog izraza nije do sada konačno rasvetljeno. Ipak, postoji nekoliko tumačenja.

Ako je nekome maca pojela jezik, značenje je sledeće: kada neko sa namerom ćuti nakon postavljenog pitanja na koje se očekuje odgovor.

Postoji nekoliko priča ili tumačenja kako je nastao ovaj izraz. Ali otkud on u našem jeziku?

Odgovor na to pitanje za sada ne postoji, verovatno preko engleskog jezika. Naime, u engleskom postoji sličan izraz – Cat got your tongue.

Zašto bi mačka, pitoma kućna životinja, omiljeni drug i prijatelj u mnogim domovima, pojela nečiji jezik?

1. Mačke, posebno crne i veštice idu uvek zajedno, pa se smatralo da su veštice mogle nekome da oduzmu moć govora, da je prenesu na svoje mačke.

2. Smatra se da se neki zli vladari, egipatski faraoni ili srednjevekovni kraljevi, čupali jezik zlosrećnicima, koji su počinili neki prestup i njima hranili mačke.