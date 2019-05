Dijeta koja je zaludela svet: Topi kilograme kao od šale

Banane, to fantastično supervoće, sadrže tri vrste šećera: fruktozu, saharozu i glukozu, ali i vlakna, a upravo ova kombinacija čini da osećaj sitosti dugo traje. Istraživanja su pokazala da su samo dve banane dnevno dovoljne za 90-minutni trening.

Ukoliko ste i vi ljubitelj banana, ova dijeta će vam verovatno prijati, a najbolje pod svega je što zaista nećete osećati glad. Za nedelju dana možete skinuti i do pet kilograma viška, ali pre nego što počnete da je praktikujete obavezno se konsultujte sa svojim lekarom i nutricionistom.

Doručak

Pojedite samo bananu. Ukoliko budete gladni i nakon 15 minuta, slobodno pojedite još jednu. Ne bi trebalo da jedete drugo voće za doručak, ali ako mislite da vam banana neće biti dovoljno, možete pojesti i dve-tri kašike kuvanog pirinča. Jedite samo zrele banane.

Ručak i večera

Večerajte najkasnije do osam sati uveče, mada bi bilo idealno da jedete do 18 časova. Što se tiče namirnica za ručak i večeru, niste ograničeni izborom i možete jesti ono što biste i inače jeli. Međutim, trudite se da porcije budu manje, kao i da izbegavate deserte. Japanke su poznate po vitkoj liniji, ali one se trude da nakon ručka nikada ne budu sasvim site. Takođe ne bi bilo loše da izbegavate ugljene hidrate, beli hleb, beli pirinač, šećer i belo brašno.

Samo voda

Tokom dijete jedina tečnost koja vam je dozvoljena jeste isključivo voda, mineralna ili obična. Trudite se da voda koju pijete bude sobne temperature. Kada je pijete, pijte je u malim gutljajima, nemojte se nalivati. Tokom dana možete popiti jednu kafu, čaj ili sveže ceđeni sok. U posebnim prilikama dozvoljena vam je i čaša piva ili vina.

Užina

Oko tri sata posle podne možete pojesti dve kockice crne čokolade ili niskokalorični kolačić. Krofne, sladoled, čips, grisine i slične grickalice nisu dozvoljene. Naravno, bilo bi bilje da za užinu pojedete jednu voćku, ali ukoliko žudite za slatkišima, nemojte se ustručavati.

Rano u krevet

Trudite se da odete na spavanje najkasnije do ponoći.

Vežbajte ako želite

Tokom ove dijete nije neophodno vežbati, ali ukoliko želite, samo napred. Ipak, trudite se da što više pešačite.

Vodite dnevnik

Vodite dnevnik o tome kako se osećate i šta ste jeli tokom dana. Takođe, na internetu možete naći dosta foruma i razmeniti iskustva sa drugima koji su na ovom režimu ishrane, prenosi Espreso.rs.