Dijeta sa maslinama – smršajte 4 kilograma za 5 dana

Ako želite da podmladite svoje telo, poboljšate zdravlje i smršate pokušajte sa ovom dijetom.

Verujemo da je većini poznato koliko su masline i maslinovo ulje zdravi. Masline su bogate vlaknima, aminokiselinama, kalcijumom, cinkom, fosforom, bakrom, selenom i gvožđem, vitaminima B, C, E i R. U 100 grama zrelih maslina ima oko 6,3 posto ugljenih hidrata, 0,8 posto proteina i 10,7 posto masti. Zato nije niti čudno da lekari neretko preporučuju konzumiranje 10 do 12 maslina pre samog doručka, kao prevenciju svih bolesti.

Svakodnevna konzumacija maslina tako smanjuje mogućnost pojave povišenog holesterola, pa tako i nastanak kardiovaskularnih bolesti, a vrlo su dobre za probavu, pa tako i smanjuju rizik od gastrointestinalnih bolesti. Ipak, po zastupljenosti vitamina u maslinama, prvo mesto zauzima vitamin E, koji uz velike količine drugih antioksidansa, može neutralizovati štetne toksine u organizmu. Takođe, omogućuje brže obnavljanje ćelija tela, posebno onih koje utiču na starenje. Zato nije čudno da se maslinovo ulje vrlo često koristi u industriji kozmetike, posebno onoj koja je namenjena za obnavljanje kože i usporavanje starenja ćelija kože. Maslinovo ulje pak pomaže u izlučivanju žuči, što omogućava normalnu probavu i apsorpciju hranjivih sastojaka. Bogatstvo minerala pak je vrlo važno za funkciju bubrega, koji su uz jetru vrlo važni za izbacivanje štetnih toksina iz organizma, što na kraju pridonosi boljem zdravlju u kratkoročnom, ali i dugoročnom pogledu.

Ali, vratimo se dijeti s maslinama, koja je u biti još jedna u nizu detoksikacijskih dijeta, koje u kratkom roku služe za čišćenje organizma, ali ne smeju se sprovoditi duže od pet dana.

Naime, one mogu napraviti mnogo blagodeti za organizam, no s obzirom da ne sadrže dovoljno raznovrsnih hranjivih sastojaka, kod dugoročnije primene mogu naštetiti zdravlju organizma. Nakon njihovog sprovođenja, preporučuje se zdrava i ujednačena ishrana, a ne povratak starim nezdravim navikama, što može dovesti do ponovnog još većeg povećanja kilograma. Osim toga, ako želite da isprobate ovu dijetu, morate biti ljubitelj maslina, posebno onih zelenih.

Jelovnik

Doručak i večera:

Mešana salata: 40 g rukol,e 40 g zelene salate, 2 velika sveža krastavca 40 g zelenih maslina, 1 zelena paprika, 1 paradajz, Indijski oraščići, bosiljak, malo balzamičnog vinskog sirćeta, maslinovo ulje, so nije potrebna zbog maslina, ali ako ne možete bez nje, onda stavite sasvim malo morske soli.

Za ručak i večeru jedite zelene i crne masline, ali moraju biti iseckane. Takođe, ne treba zaboraviti da crne masline imaju više kalorija nego zelene, pa se zbog toga za bolji efekt dijete preporučuje konzumacija zelenih maslina.

Između obroka pijte dosta negazirane vode, obične ili mineralne. Tokom celog dana ne smete konzumirati više od tri kašike maslinovog ulja. Tokom dana sveukupno smete da pojedete između 30 i 50 grama orašastih plodova – badema, oraha, lešnika, indijskih oraščića, a najbolji period je tokom jutra.

Za ručak jedite: Celovite žitarice: integralni pirinač, zob, ječam, heljdu, hleb od celovitih žitarica. Žitarice skuvajte, odnosno pripremite u obliku kaše. Riba je dopuštena kao namirnica, ali u manjim količinama (oko 150 g) spremljena na roštilju. Takođe, su dopušteni mlečni proizvodi kao što je jogurt, kefir, mleko s malo masnoća, ali isto tako u ograničenim količinama. Na primer, jedan jogurt od 200 ml ili šoljica mleka ili isto tolika količina kefira. Ne smeju se konzumirati nikakva druga ulja osim maslinovog.

Efekat dijete

Na kraju dijete, ne samo da ćete izgubiti težinu, nego ćete primetiti da je koža postala elastična. To se dogodilo jer masne kiseline koje sadrže masline, normalizuju metabolizam i stimulišu sagorevanje masnog tkiva, ali isto tako regulišu stvaranje lipida kože.

Dijetu smeju da sprovode zdrave osobe i osobe koje imaju problema s povećanim holesterolom. Ukoliko imate bilo kakvih drugih zdravstvenih problema, i nedoumica, obratite se lekaru ili nutricionisti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.