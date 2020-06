Gori internet! Dijetalna kafa koja topi kilograme (foto)

View this post on Instagram

Dobro jutro 🤗 Taman dok tipkam ovu objavu o kavi, pijem svoju jutarnju kavicu 😎 Kava je OK! Problem je u dodacima. Jedna moja prijateljica mi je iznjela zanimljivu teoriju. Ako svaki dan pijete 1 šalicu kave sa samo 1 žličicom šećera koja ima otprilike 5 g, za 30 dana unesete u sebe 150 g šećera. Ako slučajno pijete dvije kave, doza šećera se uduplava. Čime zamijeniti mlijeko i šećer u kavi pročitajte na @journal.hr! Link je u opisu profila 🔝 #kava #kofein #jutranjirituali #coffeewithoutsugar #coffeewithoutmilk #journalhr #journalgastro #foodblogger #paleo #kuzivancija #kuzivancijajeuzivancija