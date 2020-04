Jedite ovo i smršaćete 5kg za 1 mesec!

Bez gladovanja, a dobra vest je i da povremeno možete da jedete i slatkiše.

Već dugo vremena je krompir na „lošem glasu“, jer spada u skrobne namirnice za koje se veruje da goje. Ipak, to nije potpuna istina. Sve zavisi od načina njegove pripreme.

Ako naučite kako da ga uvrstite u svakodnevni jelovnik, ovo povrće može postati vaše tajno oružje u borbi protiv sala i suvišnih kilograma!

Osim što je vrlo ukusan, niskokaloričan i lak za pripremu, krompir ima još jednu prednost – ne košta puno! Uz ovaj režim, tvrde stručnjaci, smršaćete pet kilograma za mesec dana!

Prednosti krompira

Gotovo da ne postoji bolja namirnica od krompira koja će vas na duže vreme zasititi i tako sprečiti prejedanje i grickanje između obroka. Osim toga, ovo povrće zapravo spada u niskokalorično, 100 g krompira sadrži svega 75 kcal! Bogat je vlaknima, za koje je dokazano da povoljno deluju na ubrzavanje metabolizma i probavu, a samim tim i mršavljanje, a takođe pomažu da očistimo telo od toksina. Umerena porcija krompira pripremljenog na zdrav način (baren, kuvan na pari, grilovan, pečen bez ulja…), sprečava glad, ubrazava metabolizam, čisti telo od štetnih materija i topi kilograme.

Osnovni principi

Krompir dijeta traje mesec dana i za to vreme garantuje gubitak od pet kilograma. U narednim mesecima, ukoliko nastavite s ovakvim režimom, možete očekivati da ćete u proseku gubiti tri do četiri kilograma. Jelovnik je vrlo raznosvrstan i sastoji se od tri obroka, čija ukupna kalorijska vrednost iznosi do 1.400 kcal, što je više nego dovoljno da u toku celog dana budete siti. Ne postoje strogo zabranjene namirnice, ali je poželjno da izbegavate direktan šećer, mlečni proizvodi su sa malim procentom ili potpuno bez masti, meso je posno, a posebno se preporučuje riba. Ono što će vas obradovati jeste da ćete povremeno moći da uživate u slatkišima…

Poštujete ograničenje porcija!Iako u krompir dijeti ne postoje strogo zabranjene namirnice, ipak postoji ograničenje po pitanju količine porcija. Zato, vodite računa da ne prekoračite dozvoljen dnevni unos: meso (pileće, ćureće, posno juneće…) do 125 g, riba (sve vrste, osim onih masnijih) do 175 g; jogurt (sa 0% m.m.) do 125 g; sir (malomasni) do 25 g; voće (sve vrste) do 150 g; hleb (integralni, crni…) do 30 g; salatni prelivi i sosevi do 1/2 kašike.

Kako deluje?

* Topi kilograme

Zanimljiv je podatak da, u odnosu na testo, krompir ima gotovo duplo manje kalorija! Jedna američka studija je pokazala da su osobe koje su dva meseca jele samo ovo povrće oslabile čak 11 kg i u velikoj meri popravile metabolizam i kardiovaskularne biomarkere, a da uopšte nisu gladovale!

* Podiže energiju

Nedostatak gvožđa i magnezijuma u organizmu neretko izaziva osećaj umora, a dobra vest jeste da je krompir bogat ovim mineralima. Takođe, sadrži dosta i vitamina C i vitamina grupe B, koji omogućavaju da naše telo pretvori ugljene hidrate u energiju. Krompir se često preporučuje sportistima tri sata pre treninga, kako bi podigli energiju u vreme povećanog fizičkog napora.

* Čuva zdravlje srca

Krompir u velikoj količini sadrži još jedan važan mineral, a to je kalijum. On je važan za pravilnu kontrakciju mišića i rad srca, a takođe smanjuje kiselost i pospešuje izlučivanje vode iz organizma.

* Sprečava taloženje sala

Zahvaljujući vlaknastim materijama kojima krompir obiluje, olakšava se rad creva i usporava apsorpcija ugljenih hidrata i masti u organizmu. Drugim rečima, sprečava se stvaranje i taloženje sala.

* Čisti kožu i telo

Glavni sastojak krompira je skrob koji može da pomogne u lečenju oštećenih ćelija kože. Osim toga, ova povrćka sadrži i značajne količine kalijuma, vitamina B 6 i C, koji zajedno čiste kožu i imaju antioksidantno dejstvo na naš organizam.

Primer jelovnika za pet dana

Dan 1:

Doručak: biljni čaj bez šećera, 1 kriška hleba, 1 kašičica meda, jogurt sa 0% m.m.

Ručak: salata od 1 narendane šargarepe, grilovana piletina, grilovan plavi patlidžan, milkšejk od smrznutog bobičastog voća i malomasnog mleka

Večera: salata od krompira, artičoka, limuna i feta sira, 1 kruška

Dan 2:

Doručak: biljni čaj bez šećera, 1 šolja malomasnog mleka, tost premazan čokoladnim namazom (nutela)

Ručak: praziluk začinjen vinegretom (preliv za salatu od sirćeta, soli, ulja i senfa), poparena riba, salata po izboru, 1 pomorandža

Večera: salata od krompira i dimljene skuše, jogurt sa 0% m.m, 1 mandarina

Dan 3:

Doručak: biljni čaj bez šećera, 1 šolja malomasnog mleka, 6 kašika pahuljica po ozboru, 1 kivi

Ručak: omlet od 3 jajeta, šolja poparenog prokelja posutog kašičicom parmezana, zelena salata, 1/2 grejpfruta

Večera: krompir sa 1/2 koznerve tunjevine u sopstvenom soku, 2 kugle voćnog sorbea ili činijica čokoladnog musa

Dan 4:

Doručak: biljni čaj bez šećera, 1 tost, 1 kašičica džema, jogurt sa 0% m.m, ceđeni sok od 1 pomorandže

Ručak: grilovani filet lososa, poparene tikvice, jogurt sa 0% m.m, 1 kivi

Večera: krompir punjen šunkom i pečurkama, 1 jabuka

Dan 5:

Doručak: biljni čaj bez šećera, jogurt sa 0% m.m, 1 kuvano jaje, 1 kriška integralnog hleba

Ručak: pljeskavica od 100 g mlevenog mesa, tanjir poparenog povrća po izboru, porcija odmrznutog šumskog voća

Večera: pire krompir sa tunjevinom, jogurt sa 0% m.m, 1 jabuka

(Mondo)